Son Dakika Haberleri: Hatayspor - Adana Demirspor maçının ardından gerginlik

Hatayspor - Adana Demirspor maçının ardından gerginlik

3 saat önce

Hatayspor - Adana Demirspor maçının ardından konuk takım taraftarları ile polis arasında arbede yaşandı.

Hatayspor - Adana Demirspor maçının ardından gerginlik, System.String[]
Hatayspor - Adana Demirspor maçının ardından konuk takım taraftarları ile polis arasında arbede yaşandı.
Arbede sırasında polis, olaya karışan taraftarlara biber gazı ile müdahale etti. Olayda bir Adana Demirspor taraftarı ile iki polisin de yaralandığı öğrenildi. Çıkan tartışma kısa sürede arbedeye dönüşürken emniyet güçleri olaya anında biber gazı ile müdahale etti. Yaralıların ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılmasının ardından polis, olayı kontrol altına aldı. 
Olayla ilgili güvenlik güçlerince soruşturma başlatıldı. 


- Hatay
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:47 Kaynak: DHA
Polis, Hatayspor, Adana Demirspor, Spor
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