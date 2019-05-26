Son Dakika Haberleri: Hatayspor - Adana Demirspor maçının ardından gerginlik (2)

Hatayspor - Adana Demirspor maçının ardından gerginlik (2)

2 saat önce

VALİLİKTEN AÇIKLAMAHatay Valiliği, bugün Antakya Atatürk Stadyumu'nda Hatayspor-Adana Demirspor maçının ardından çıkan olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Hatayspor - Adana Demirspor maçının ardından gerginlik (2), System.String[]

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği, bugün Antakya Atatürk Stadyumu'nda Hatayspor- Adana Demirspor maçının ardından çıkan olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Müsabaka bitiminin ardından bir grup Adana Demirspor taraftarının sahaya girmek amacıyla tel örgülere yüklenerek yıktığı, koltukları kırarak görevlilere attığı ve küfür içeren hakaretlerde bulunduğunun kaydediğildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:  
"Muhtemel olumsuzlukları engellemek amacıyla gruba kademeli olarak göz yaşartıcı gaz kullanmak suretiyle  müdahale edilmesi esnasında, 3 polis memuru atılan sandalye ve taş parçalarından hafif şekilde yaralanmış, aynı süreçte 2 taraftar da atılan parçaların isabet etmesi neticesinde hafif şekilde yaralanmıştır. Bazı sosyal medya platformlarında 'Emniyet Plastik Mermi Kullandı' şeklindeki paylaşımlarla ilgili olarak ise İl Emniyet Müdürlüğü envanterinde plastik mermi bulunmamakta olup, müdahale esnasında gaz tüfeği kullanılmıştır. Söz konusu olayla ilgili olarak adli ve idari tahkikat başlatılmış olup, şüpheli şahısların tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir."

HATAY,


Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:49 Kaynak: DHA
Antakya, Adana Demirspor, Hatayspor, Spor
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