Hatayspor - Adana Demirspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Hatayspor, Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik adamları açıklamalarda bulundu.



Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, geriden gelip kazanmanın kendileri açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Galibiyet çok önemli. Aşağı yukarı 10 günlük süre zarfında takıma yeni katıldık. Milli maç arası bizim açımızdan çok önemliydi. Milli maç arasında daha pozitif ne yapabiliriz hesabını yapıp çalışmaları o yönde tamamladık. Adana Demirspor maçı çok kritik ve zor bir maçtı bizim için. Rakip önemli takım, önemli ayakları vardı ama özellikle bu maçta geriden gelip galip gelmek bizim açımızdan çok önemliydi. Üç puanı aldık tabi ki keyif verdi. Bundan sonraki ilerleyen haftalarda yine aynı şekilde biraz daha hızlı oyun biraz daha çabuk, agresif bir yapı ile beraber Hatayspor'u sene sonunda hedefine ulaştırmayı düşünüyoruz" dedi.



İkinci yarıda istediklerini sahaya yansıttıklarını belirten Toysal, "Bu tarz kritik maçlarda geriye düşmek aslında normalde negatif etkilemesi lazımdı. İlk yarı oyun olarak biraz kenarlardan gitmeye çalıştık, birkaç tane yan topla etkili olmaya çalıştık ama çok net atak sonuçlandıramadık. Devre de içeri girdiğimizde oyunun biraz daha hızın arttırmamız gerektiği ile alakalı daha kolay pozisyonlarına gireceğimizle alakalı söylemimizde sadece kenar değil merkez hücumlarını da denememiz gerektiğini söyledik ve üçüncü bölge de iki tane gol attık Gökhan'ın kaçırdığı bir tane net pozisyon vardı. İkinci yarı istediklerimizi aşağı yukarı tamamı sahaya yansıdı. Geriden gelip galibiyeti yakalamak bize ayrı bir keyif verdi" ifadelerine yer verdi.



Adana Demirspor cephesi



Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Uğur Tütüneker ise golden sonra topu kendilerinde tutamadıklarını belirterek, "Aslında biz maça iyi başladık, golle başladık. Maalesef arkası gelmedi, 3-4 tane pozisyonumuz var, maçta genel anlamda. O pozisyonlarda 2-0'a daha yakındık diye düşünüyorduk ama Hatay'ın zaten iyi bir takım olduğunu biliyoruz, top yüzdesinin fazla olduğunu biliyoruz, bu maçta böyle olmuştur diye düşünüyorum. Golden sonra daha rahat topun bizde kalması lazımdı bunu yapamadık. Yani üçe üç yakaladığımız dönemlerde oldu ama onları da yapamayınca, son kritik paslarda gelmeyince sıkıntı oldu. Genel anlamda mücadelenin fena olmadığını düşünüyorum ama top sıkıntımız olduğunu zaten görüyoruz. Onu daha iyi yapmamız lazımdı. Zaten bugün yapsaydık gol değerlendirmeleri daha net olurdu diye düşünüyorum" dedi. - HATAY