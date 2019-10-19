Son Dakika Haberleri: Hatayspor-Adana Demirspor maçının ardından
Son Dakika Spor Hatayspor-Adana Demirspor maçının ardından

Hatayspor-Adana Demirspor maçının ardından

44 dakika önce

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor'u 2-1 yenen Hatayspor'un teknik direktörü Bayram Toysal, daha iyi oynayarak bu sezon hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor'u 2-1 yenen Hatayspor'un teknik direktörü Bayram Toysal, daha iyi oynayarak bu sezon hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.

Toysal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 10 günlük bir süredir takımda bulunduğunu hatırlatan Toysal, şu ifadeleri kullandı:

"Milli maç arası bizim açımızdan çok önemliydi. Bizim için zor ve kritik bir maçtı. Rakip önemli bir takım, önemli ayakları vardı ama özellikle bu maçta geriden gelip kazanmak bizim açımızdan çok önemliydi. 3 puan aldık, tabii ki keyif verdi. Biraz daha hızlı, çabuk ve agresif oyun yapısıyla Hatayspor'u bu sene inşallah hedefine ulaştırmayı düşünüyoruz"

Adana Demirspor cephesi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, maça golle başladıklarını aktardı.

Karşılaşmadaki üstünlüklerini koruyamadıklarını anlatan Tütüneker, "Golden sonra daha rahat topun bizde kalması lazımdı bunu yapamadık. Yani 3'e 3, 4'e 3 yakaladığımız dönemler de oldu ama onları gole dönüştüremedik. Son kritik paslar da gelmeyince sıkıntı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Tütüneker, genel anlamda mücadeleden memnun kaldığını kaydetti.

Hatayspor-Adana Demirspor maçının ardından

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Hatayspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 07:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor 284 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu
Göztepe maçında Başakşehir'e Skrtel hayat verdi Trabzonspor evinde Gaziantep'i 4-1 mağlup etti Ankaragücü-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 19:53:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatayspor-Adana Demirspor maçının ardından
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]