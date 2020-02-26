Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de lider Hatayspor, 25'inci haftada deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de lider Hatayspor, 25'inci haftada deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.

Hatayspor, 29 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün Osman Çalğın Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 1-0 kazanılan Osmanlıspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme antrenmanı yaptı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:32 Kaynak: DHA
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