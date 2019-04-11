Son Dakika Haberleri: Hatayspor, Afjet Afyonspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Hatayspor, Afjet Afyonspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

50 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, 29. haftada evinde karşılaşacağı Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarına sürdürüyor.

Hatayspor, Afjet Afyonspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, 29. haftada evinde karşılaşacağı Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarına sürdürüyor.

Hatayspor, 13 Nisan Cumartesi günü evinde oynayacağı Afjet Afyonspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Antakya Atatürk Stadı'nda Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başlarken ve 5'e 2 ve taktik çalışmasıyla tamamlandı.

Antakya Atatürk Stadı'nda yapılan antrenmanı Oğlakören ortaokulu öğrencileri ziyaret ederek, futbolculara çeşitli hediyeler verdiler. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:37 Kaynak: İHA
Hatayspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçeli Oytun, İdmanda Gösterdiği Performansla Herkesi Kendine Hayran Bıraktı Fenerbahçeli Yöneticilerden Ali Palabıyık Tepkisi! Feyenoord'un Genç Yıldızı, Galatasaray'da Forma Giymek İstediğini Açıkladı! Tolga Ciğerci'den İlginç Paylaşım: Kiminin Hoşuna, Kiminin Zoruna Gidiyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 19:27:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatayspor, Afjet Afyonspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]