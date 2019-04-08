Son Dakika Haberleri: Hatayspor, Afyonspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Hatayspor, Afyonspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, 29. haftada evinde karşılaşacağı Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarına başladı.

Hatayspor, Afyonspor Maçı Hazırlıklarına Başladı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, 29. haftada evinde karşılaşacağı Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarına başladı.

Hatayspor, 13 Nisan Cumartesi günü evinde oynayacağı Afjet Afyonspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla start verdi. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ve taktik çalışmayla başladı.

Futbolcular daha sonra gerçekleşen yenileme çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:23 Kaynak: İHA

Hatayspor, Spor
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