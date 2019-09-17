Son Dakika Haberleri: Hatayspor, Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı
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Hatayspor, Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı

46 dakika önce

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 5. haftasında karşılaşacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını başladı.

Hatayspor, Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 5. haftasında karşılaşacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını başladı.


Hatayspor, 22 Eylül Pazar günü Manisa'da oynayacağı Akhisarspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanda ısınma hareketleri ve yenileme çalışmaları yapıldı.


Bordo-beyazlı teknik ekip, dün Ankara'da oynanan Karagümrük maçı nedeniyle futbolcuları zorlamayarak kısa süreli antrenman gerçekleştirdi. - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Manisa, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:16 Kaynak: İHA
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