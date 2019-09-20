Son Dakika Haberleri: Hatayspor, Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Haber

Hatayspor, Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

43 dakika önce

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 5. haftasında karşılaşacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Hatayspor, Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 5. haftasında karşılaşacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.


Hatayspor, TFF 1. Lig'in 5. haftasında 22 Eylül Pazar günü Manisa'da oynayacağı Akhisarspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 4'e 1 pas, driplig ve çift kale maç çalışması yaptı.


Antrenman öncesinde beyin felci hastalığıyla mücadele eden ve Hatayspor aşığı olan Yusuf Emir Hıdıroğlu isimli çocuk, takımı tesislerde ziyaret etti. Akhisar maçı öncesi futbolculara başarı dileklerinde bulunan Hıdıroğlu, oyuncuların da yoğun sevgisiyle karşılandı.


Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş da antrenman sonrası takımı ziyaret ederek, başarılar diledi. - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Manisa, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alanyaspor'dan son dakika kural hatası açıklaması!
Alaşehir'de plastik kasa imalathanesinde yangın çıktı, 50 bin plastik kasa kül oldu Günlük burç yorumları 20 Eylül 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları) Tüketici güven endeksi yüzde 4,3 azaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 10:56:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatayspor, Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]