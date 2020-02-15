Hatayspor - Akhisarspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Hatayspor, Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.



Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal takımın hala lider olduğunu ancak, tüm bonusları harcadıklarını belirterek, "Hiç hesapta olmayan bir mağlubiyet aslında. Maça iyi başladık, golü de bulduk. Daha sonra 3-1 geriye düştük. Toparlamaya çalıştık 3-2 oldu. Maalesef çeviremedik. Yapacak bir şey yok. Mağlubiyetten ders çıkartıp, önümüze bakacağız. Taraftarın tepkisi gayet normal. Bunlar futbolun içerisinde var. Biz bundan sonraki süreci iyi bir şekilde geçirmek istiyoruz. Hep beraber, tüm camia, taraftar, futbolcular ve biz. Bu takım şu anda yine lider ama ne kadar bonusumuz varsa bugüne kadar harcadık. Bundan sonraki süreçte inşallah işleri yoluna sokarız ve hedefe emin adımlarla gideriz" dedi.



Akhisarspor cephesi



Akhisarspor Teknik Sorumlusu Yılmaz Vural ise hak ederek iyi oynadıkları maçtan 3-2 galibiyetle ayrıldıklarını için mutlu olduklarını belirterek, "Bizim için üç puandan öte çok şey kazandıran bir maç oldu. Ligin en iyi ekibine, evinde hiç kaybetmemiş, iki beraberliği olan ekibe karşı alınmış bir galibiyet. Tabi diğer rakiplerimizin de artık Akhisarspor'un ciddi bir takım olduğu kanaati de oluşacaktır. Bu da bize bir avantajdır. İkincisi bizim oyuncularımıza öğretmeye çalıştığımız taktik yoruma olan bakışları değişecektir. Çünkü bunu 45-50 dakika mükemmel uyguladılar. Buda büyük bir kazançtır. Çok uzun zamandır galibiyet yüzü görmüyorduk. Oyunun çok önemli dakikalarında 42 ve 44 attığımız iki gol var. Dolayısıyla 3-1 içeri girdik ve mükemmel bir oyun oynadık, hemen hemen sıfır hata, rakibin bir tek pozisyonu var attığı gol. Onun dışında rakibe pozisyon da vermedik. Bizim adımıza çok önemli skorla devre arası soyunma odasına dönmüş olduk. Rakip tabi 3-1 geride seyircisinin önünde oynuyor. Tabi ki baskılı oynayacak, buna bizim direnmemiz gerekiyor. Bu bir fizik kuralıdır, dirence dirençle tepki verirseniz kim güçlü ise o kırılır. Biz maalesef bu dirence karşı çok ciddi tepki veremedik. Çok gerilemek durumunda kaldık, hiç öyle düşünmediğimiz halde oyuncularımı uyarmama rağmen. Çok hak ederek, iyi oynadığımız bir maçı 3-2 kazanarak bu haftayı tamamlamış olduk" diye konuştu. - HATAY