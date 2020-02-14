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Hatayspor, Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamladı
6 saat önce
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 22. haftasında yarın evinde karşılaşacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:33 Kaynak: İHA
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 22. haftasında yarın evinde karşılaşacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma, pas çalışması ve hava topu çalışması gerçekleştirdi. Bordo-beyazlılar, antrenmanın ardından tesislerinde kampa girdi. - HATAY
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