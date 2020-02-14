Hatayspor, Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Hatayspor, Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Hatayspor, Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 22. haftasında yarın evinde karşılaşacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Hatayspor, Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 22. haftasında yarın evinde karşılaşacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.


Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma, pas çalışması ve hava topu çalışması gerçekleştirdi. Bordo-beyazlılar, antrenmanın ardından tesislerinde kampa girdi. - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:33 Kaynak: İHA
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