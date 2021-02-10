Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
10.02.2021 18:13
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, pas ve dar alan çalışması yaptı.
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