Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

- Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, 4. haftada karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

- Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

HATAY - Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, 4. haftada karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz ALanyaspor'un konuğu olacak olan Atakaş Hatayspor, Antakya Atatürk Stadyumu'nda ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman öncesi Hataysporlu oyunculardan Jean Claude Billong, Babajide David Akıntola, Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı ve Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Billiong: "Herkes eğlenerek ve severek işini yapıyor"

Alanyaspor maçına çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Jean Claude Billong, takım arkadaşlarının ve kulüp çalışanlarının işlerini eğlenerek ve severek yaptıklarını söyledi. Herkesin kendisine çok yardımcı olduğunu ifade eden Billiong, "Benim kadroda olduğum ilk maçım yani Kasımpaşa maçında takımımız çok iyiydi. Takım arkadaşlarım gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. Hocamız da bana maçın son dakikalarında görev verdi. İlk maçım olarak çok iyiydik diyebilirim. Analizde bu maça çok iyi çalıştık. Alanyaspor'un nasıl oynadığını gördük. Hocamız bize çok iyi bir analiz örneği gösterdi. Bu hafta çok zorlu antrenmanlar yaptık, bu maçla ilgili çalıştık. Taktik ve fiziksel açıdan kendimizi hazır duruma getirdik. Umarım deplasmanda çok iyi bir maç çıkaracağız. Buraya geldiğimde takım arkadaşlarımdan olsun, kulüp çalışanlarından olsun herkes işini eğlenerek, severek yapıyor. Bana her şey için yardım ettiler, onlara teşekkür ediyorum" dedi.

Akıntola: "Hatay sıcak ama yemekleri çok güzel"

Hatay'a alışsa da sıcak havalara daha tam olarak alışamadığını belirten Babajide David Akıntola, Hatay yemekleri hakkında ise övgüyle bahsetti. Hatay mutfağının zengin ve çok iyi olduğuna değinen Akıntola, "Takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu. Hatay'a ve takıma çok iyi şekilde adapte oldum. Hatay'ı çok beğeniyorum ama sadece sıcağa alışmam gerekiyor. Geldiğim yer itibarıyla soğuk bir yerden geldim, sadece sıcağa alışırsam daha iyi olacak. Ben Hatay'da çok yemek yemeye başladım. Çünkü farklı kültürlerden farklı mutfaklar var. Ben de çok fazla yemek yiyorum gerçekten Hatay'ın mutfağı çok iyi" diye konuştu.

Vardı: "Bir santrafor transfer etmeyi planlıyoruz"

Takıma son olarak bir santrafor daha dahil etmeyi planladıklarını söyleyen Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, yarına kadar transferi tamamlamayı planladıklarını ifade etti. Uzun bir lig sürecinde geniş kadro yapılanması için son olarak santrafor ihtiyaçları olduğunu belirten Vardı, "Transferde 4 günlük gibi bir zamanımız kaldı. Bugün itibarıyla sportif direktörümüz ve teknik heyetimiz bir santraforla ilgili görüşlerini bildirdi. Yönetici arkadaşlarımız bununla ilgili bugün raporunu verecek. Bugün olursa olur, yarından sonra zaten yetişemez. Pandemi var, sakatlık var, kart cezalıları var bunlarla alakalı geniş bir takım kurmak istiyoruz. Bir santrafor daha alırsak takımımızı tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Ama Allah nasip ederse transferi bugün ya da yarın bitirebilirsek bitireceğiz" açıklamasında bulundu.

Erdoğan: "Milli araya 3 puanla geçmek istiyoruz"

Takımın 3 haftalık performansından memnun olduğunu belirten Teknik Direktör Ömer Erdoğan ise milli ara ile birlikte tüm eksiklikleri tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Milli araya galibiyetle girmek istediklerini söyleyen Erdoğan, "3 haftadır çok şükür gol yemiyoruz. Rakiplerimizi de çok fazla pozisyon vermiyoruz. 3 hafta sonunda da 7 puanla, güzel bir başlangıç yaptık. Tabii ki ayaklarımızı yere sağlam basıyoruz. Bu bizi kesinlikle havaya sokmayacak. Oyuncularımızda aynı hırs ve ciddiyetle çalışmalarına devam ediyor. Milli maç arası öncesi son maçımızda hem iyi mücadele hem de bir futbol ve skorla milli maç arasına girmeyi hedefliyoruz. İnşallah Milli arada da eksikleri tamamlarız, geç gelen arkadaşlarımızın da fiziki durumlarını daha iyi yerlere çekeriz ve öyle yolumuza devam ederiz" şeklinde konuştu.

Daha sonra basına kapalı olarak devam eden antrenman çift kale maç çalışmasıyla tamamlandı.

Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Hatayspor, Hatay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 18:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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