Hatayspor, Alanyaspor maçında seyircisi önünde sezonun ilk galibiyetini almak istiyor

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig'in 3. haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü sahalarında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacakları maçta seyircileri önündeki ilk galibiyetlerini almak istediklerini söyledi.

Alanyaspor maçı hazırlıklarını Hatay Stadı'nda yaptığını idmanla sürdüren Hatayspor'da teknik direktörü Ömer Erdoğan, cumartesi günü evlerinde önemli bir maça çıkacaklarını vurguladı.

Milli maç arasına iyi girmek istediklerini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Evimizde oynayacağımız bu maçı galibiyetle bitirmek istiyoruz. Çok şükür, cezalı, sakat oyuncumuz yok. Tam kadro hazırız. Kendi sahamızda kendi seyircimiz önünde bu sezonun ilk galibiyetini alırız. Ligin ilk haftasındaki Kasımpaşa maçında ilk kez taraftarımızla buluşmuştuk. İnşallah ve umut ediyorum ki bu hafta daha coşkulu bir taraftarın önünde güzel bir futbolla onları mutlu şekilde evlerine göndereceğiz. Yeni kurulan bir takımız neredeyse ilk 11'de 8 tane oyuncumuz değişti, genel kadroda 16 oyuncu değişti. Bu kolay bir süreç değil. Geçen sezonda aynı süreci yaşamıştık. O dönemde de 5-6 haftaya ihtiyacımız vardı. Bu sezon da bu süreyi en az kayıpla kapatmayı hedefliyoruz. "

Her hafta üzerine koyarak oynamak istediklerini anlatan Erdoğan, oyunsal anlamda geliştirmeleri gereken şeyler olduğunu, oyuncularına güvendiğini belirtti.

Takıma bu sezon katılan savunma oyuncusu Simon Falette de Galatasaray maçı sonrası hızlıca toparlandıklarını söyledi.

Tüm güçleriyle Alanyaspor maçına hazırlandıklarını aktaran Falette, "Hazırız diyebiliriz aslında. Bacağımda halen bir ağrı var. Buna rağmen dişimi sıkıyorum. Elimden geleni yaparak ortaya iyi bir oyun çıkartmaya çalışıyorum. Futbol bu, bazen sakatlık ya da başka sıkıntılar olabiliyor. Hatayspor camiası tarafından çok iyi karşılandım. Takım arkadaşlarımızla anlaşmamız uyumumuz çok iyi. Kendimi ailemde gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.