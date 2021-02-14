Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

14.02.2021 18:55
Aytemiz Alanyaspor maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in 25'nci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı, mücadele golsüz sona erdi.

Süper Lig'in 25'nci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı, mücadele golsüz sona erdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Sahada gösterdikleri mücadeleden dolayı oyuncularına teşekkür eden Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, maçın değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "İlk yarı kırmızı kartı görene kadar, maçın kontrolü bizdeydi. Önde baskı uygulayıp, rakibe hem pas yollarını kapatıp hem de kazandığımız toplarla hücum yapmaya çalıştık. Bunda da zaman zaman başarılı olduk, bir tek üçüncü bölgede sonlandırmada şanssızdık. İlk yarı rakibe iki tane duran top pozisyonu dışında pozisyon vermedik. Tabii kırmızı kartı gördükten sonra ister istemez ikinci yarı sistemde bazı değişiklikler yaptık, Aabid'i sağ beke aldık. İkinci yarıda takım gerçekten karakter gösterdi, saha içerisinde inanılmaz bir yardımlaşma, inanılmaz bir koşu temposu, inanılmaz bir mücadele vardı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. İnşallah şimdi, Erzurum maçına iyi hazırlanıp oradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz" dedi.

SEMİH TOKATLI:  HATAYSPOR, HİÇBİR MAÇTA BU KADAR BASKI YEMEMİŞTİRAytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı ise Atakaş Hatayspor'u tebrik ederek, hücumsal anlamda en iyi takımlardan bir tanesi olduğunu söyledi.

Rakibin iyi ve formda olduğunu söyleyen Tokatlı, "Her zaman söylediğimiz gibi biz kendi oyunumuzu, kendi futbolumuzu oynayıp, kendimizi kabul ettirmek istiyorduk. Hatayspor içeride oynadığı maçlarda rakiplerini zor durumda bırakmış bir takım. Hiçbir maçta bu kadar baskı yememişlerdir. Ama bizim hem oyunsal anlayışımız hem oyuncularımızın arzu ve isteği, kendi oyumuzu oynamamızla buradan bir puanla çıktık. Maçı bitirecek pozisyonlar da bulduk, gol yapamadık" ifadelerine yer verdi.


Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Hatayspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor


Son Dakika

Diagne'nin golü yetmedi, West Bromwich Manchester United'ı geçemedi Kılıçdaroğlu'ndan 13 şehidimiz için videolu başsağlığı mesajı: İçimiz yanıyor Son Dakika: İki HDP'li vekil hakkında provokatif Gara paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı Komşu iki aile sokak ortasında birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü Kerem Aktürkoğlu'nun Kasımpaşa maçındaki performansı sosyal medyada gündem oldu Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın Gara'da şehit ettiği vatandaşlarımızın kimlikleri belli oldu İlk iş günü için yola koyulan genç, tırın altında kalarak can verdi
Marcao ve Onyekuru'nun penaltı noktasını elleriyle temizlemesi Kasımpaşa maçına damga vurdu Marcao ve Onyekuru'nun penaltı noktasını elleriyle temizlemesi Kasımpaşa maçına damga vurdu         
19:16
Son Dakika: İstanbul dahil 9 ilde yüz yüze eğitime kar engeli Son Dakika: İstanbul dahil 9 ilde yüz yüze eğitime kar engeli         
18:42
Göztepe'ye deplasmanda mağlup olan Başakşehir, küme düşme hattına geriledi Göztepe'ye deplasmanda mağlup olan Başakşehir, küme düşme hattına geriledi         
18:13
Ankara dahil 3 ilimize kuvvetli kar ve buzlanma uyarısı Ankara dahil 3 ilimize kuvvetli kar ve buzlanma uyarısı         
17:37
Gara şehitleriyle ilgili yürek yakan detaylar! 6 aile acı haberi evlat nöbetinde aldı Gara şehitleriyle ilgili yürek yakan detaylar! 6 aile acı haberi evlat nöbetinde aldı         
17:27
Son Dakika! 13 şehidimizin ardından Soylu'dan intikam yemini: Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün Son Dakika! 13 şehidimizin ardından Soylu'dan intikam yemini: Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün         
15:39
Tartıştığı komşuları kapısına dayandı, kadının sosyal medyadaki yardım çığlığı yanıtsız kalmadı Tartıştığı komşuları kapısına dayandı, kadının sosyal medyadaki yardım çığlığı yanıtsız kalmadı         
14:58
8 yıl önce ağabeyini öldüren amcasını tüfekle vurdu 8 yıl önce ağabeyini öldüren amcasını tüfekle vurdu         
12:50
Avrasya Araştırma'nın seçim anketinde dikkat çeken sonuç: İYİ Parti'nin oyu MHP'nin neredeyse iki katı Avrasya Araştırma'nın seçim anketinde dikkat çeken sonuç: İYİ Parti'nin oyu MHP'nin neredeyse iki katı         
11:19
Sevgililer gününde ilginç hediye! Paketten çıkan sıvı yağ hem güldürdü hem düşündürdü Sevgililer gününde ilginç hediye! Paketten çıkan sıvı yağ hem güldürdü hem düşündürdü         
10:01
Yüreğimiz kan ağlıyor! Terör örgütü PKK 13 vatandaşımızı şehit etti Yüreğimiz kan ağlıyor! Terör örgütü PKK 13 vatandaşımızı şehit etti         
03:00
Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırsız derin yırtmaçlı pozu nefes kesti Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırsız derin yırtmaçlı pozu nefes kesti         
00:43
Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi         
20:22
Türkiye'ye bir kar uyarısı da yurt dışından: İnanılmaz soğuk ve kar yağışı geliyor Türkiye'ye bir kar uyarısı da yurt dışından: İnanılmaz soğuk ve kar yağışı geliyor         
19:36
'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp hayatını kaybetti 'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp hayatını kaybetti         
19:06
CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı         
18:37
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Şenol Güneş'le görüştü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Şenol Güneş'le görüştü         
16:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2021 19:27:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei