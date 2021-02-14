Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 25'nci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı, mücadele golsüz sona erdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Sahada gösterdikleri mücadeleden dolayı oyuncularına teşekkür eden Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, maçın değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "İlk yarı kırmızı kartı görene kadar, maçın kontrolü bizdeydi. Önde baskı uygulayıp, rakibe hem pas yollarını kapatıp hem de kazandığımız toplarla hücum yapmaya çalıştık. Bunda da zaman zaman başarılı olduk, bir tek üçüncü bölgede sonlandırmada şanssızdık. İlk yarı rakibe iki tane duran top pozisyonu dışında pozisyon vermedik. Tabii kırmızı kartı gördükten sonra ister istemez ikinci yarı sistemde bazı değişiklikler yaptık, Aabid'i sağ beke aldık. İkinci yarıda takım gerçekten karakter gösterdi, saha içerisinde inanılmaz bir yardımlaşma, inanılmaz bir koşu temposu, inanılmaz bir mücadele vardı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. İnşallah şimdi, Erzurum maçına iyi hazırlanıp oradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz" dedi.

SEMİH TOKATLI: HATAYSPOR, HİÇBİR MAÇTA BU KADAR BASKI YEMEMİŞTİRAytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı ise Atakaş Hatayspor'u tebrik ederek, hücumsal anlamda en iyi takımlardan bir tanesi olduğunu söyledi.

Rakibin iyi ve formda olduğunu söyleyen Tokatlı, "Her zaman söylediğimiz gibi biz kendi oyunumuzu, kendi futbolumuzu oynayıp, kendimizi kabul ettirmek istiyorduk. Hatayspor içeride oynadığı maçlarda rakiplerini zor durumda bırakmış bir takım. Hiçbir maçta bu kadar baskı yememişlerdir. Ama bizim hem oyunsal anlayışımız hem oyuncularımızın arzu ve isteği, kendi oyumuzu oynamamızla buradan bir puanla çıktık. Maçı bitirecek pozisyonlar da bulduk, gol yapamadık" ifadelerine yer verdi.