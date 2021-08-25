Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Hatayspor, Alanyaspor ile 28 Ağustos Cumartesi günü Hatay Stadyumu'nda saat 21.45'de karşılaşacak. - HATAY

Hatay Stadyumu'nda Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle start alırken, ardından bir buçuk saat süren idmanda oyuncular 5'e 2 top kapma, pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Hatayspor , Süper Lig'in 3. haftasında evinde oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

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