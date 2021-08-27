Üye Girişi
Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

27.08.2021 21:34
Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, top kapma ve taktik idmanı gerçekleştirdi.

Hatayspor ile Alanyaspor, yarın saat 21.45'te Yeni Hatay Stadyumu'nda karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Hatayspor, Hatay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


Son Dakika

Manisa'da işçi servisi şarampole yuvarlandı! 3 kişi öldü, 4 yaralı var 21:17 Manisa'da işçi servisi şarampole yuvarlandı! 3 kişi öldü, 4 yaralı var Galatasaray, Jesse Sekidika'yı Belçika Ligi ekibi Oud-Heverlee Leuven'e kiralandı 20:55 Galatasaray, Jesse Sekidika'yı Belçika Ligi ekibi Oud-Heverlee Leuven'e kiralandı Kılıçdaroğlu'na gösterilen 20:35 Kılıçdaroğlu'na gösterilen "Çocuğuma dokunma" tepkisine Akşener sessiz kalmadı: İçim acıdı, canım yandı
Son Dakika: Türkiye'de 27 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 244 vefat etti, 18 bin 340 yeni vaka tespit edildi 19:49 Son Dakika: Türkiye'de 27 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 244 vefat etti, 18 bin 340 yeni vaka tespit edildi Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali 19:26 Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar 18:34 Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar
Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini görenler gözlerine inanamadı 18:17 Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini görenler gözlerine inanamadı Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı 16:15 Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı

Son Dakika Haberleri
18:52 Pentagon açıkladı: Kabil'deki Havalimanı yakınlarında ikinci bir patlama olduğunu düşünmüyoruz
18:51 PFDK, Başkan Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi
18:34 Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar
18:31 MNG Kargo'dan sonra bir siber saldırı da Sinoz Kozmetik'e! 1.35 milyon kişinin bilgileri ele geçirildi
18:28 Eşini öldüren kadın, tecavüz sonucu hamile kalmış! Şimdi bebeği doğurmak istiyor
18:21 Son Dakika: Beşiktaş, Schalke 04'ten Can Bozdoğan'ı kadrosuna dahil etti
17:46 Ali Koç'tan, TFF'ye mesaj: 250 milyon lira çerez parası, bu daha başlangıç
17:36 Son Dakika! Altının kilogramı 484 bin 400 liraya çıktı
17:33 Sakarya'da acı olay! Evinden kaçarak denize giren 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
17:17 Türkiye'nin Kabil Havalimanı konusundaki duruşu merak ediliyor! Tek şart, kendi personelini kendi korumak
Merih Demiral, Team Demiral Esports isimli takımıyla espor dünyasına giriş yapıyor Merih Demiral, Team Demiral Esports isimli takımıyla espor dünyasına giriş yapıyor         
21:20
Acımasız kardeş, miras yüzünden tartıştığı ağabeyini doğalgaz borusuyla öldürdü Acımasız kardeş, miras yüzünden tartıştığı ağabeyini doğalgaz borusuyla öldürdü         
21:04
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'da ölü sayısı 170'i buldu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'da ölü sayısı 170'i buldu         
20:47
Taliban'dan dikkat çeken paylaşım: Türk büyükelçi Kabil'e dönüyor Taliban'dan dikkat çeken paylaşım: Türk büyükelçi Kabil'e dönüyor         
20:26
Kimlik sorma gerginliği! Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler Kimlik sorma gerginliği! Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler         
19:30
Son Dakika: Cristiano Ronaldo, Manchester United'da! Portekizli yıldız, 12 yıl sonra evine döndü Son Dakika: Cristiano Ronaldo, Manchester United'da! Portekizli yıldız, 12 yıl sonra evine döndü         
18:53
Eşini öldüren kadın, tecavüz sonucu hamile kalmış! Şimdi bebeği doğurmak istiyor Eşini öldüren kadın, tecavüz sonucu hamile kalmış! Şimdi bebeği doğurmak istiyor         
18:29
Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor         
17:38
Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi         
15:48
Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış         
15:23
2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı         
15:03
Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı         
14:40
AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya         
14:07
Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi         
12:51
Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı         
11:29
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış         
10:49
Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 21:55:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement