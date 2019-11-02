- Hatayspor - Altay maçının ardından

Toysal: "Önemli olan bu maçta üç puan almaktı"

Karafırtınalar: "Sadece bir maç kaybettik, sezonu kaybetmedik"

HATAY - TFF 1. Lig'in 10. haftasında Hatayspor, sahasında Altay'ı 3-2 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, maçın zor olacağını bildiklerini önemli olanın kazanmak olduğunu belirterek, "Öncelikle maçın zor olacağını zaten biliyorduk. Rakip Altay çok derli toplu, özellikle hücum bölgesinde önemli oyunculara sahip bir takım. Biz bunun bilincindeydik. Gerideki zafiyetlerinden faydalanabilmek adına üçüncü bölgede özellikle üç gol attık ama birçok pozisyonu cömertçe harcadık. Belki 3-1'de kırılma anında son beş dakikada Bokila'nın kaçırdığı pozisyonda 4-1 olsa şu an farklı şeyler konuşabilirdik. Maçın zor olacağını zaten biliyorduk. Skor avantajı bizdeyken son 5-10 dakika gereksiz skoru koruma içgüdüsü ile biraz geriye çekilmeler oldu. Akabinde rakip bir tane gol attı, birkaç tane de ciddi anlamda pozisyona girdiler. Bizim için önemli olan bu maçta üç puan almaktı. Tabi oyunsal olarak da geçen haftaya göre özellikle biraz daha net kreatif bir oyun, üçüncü bölge de daha istekli ve arzulu bir takım. Ama yediğimiz iki gol de bize yakışmadı. Maçın zor olacağını bildiğimiz için bizim için öncelikle maçtan üç puan almaktı, bunu başardığımız için mutluyuz. Takımdaki bütün futbolcu kardeşlerimizi kutluyorum, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, bizlere verdikten destekten dolayı. Onlar bize inanmaya devam etsin Hatayspor'u layık olduğu yere getireceğiz" dedi.

Altay cephesi

Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise aldıkları skorun mücadeleye göre doğru olmayan bir sonuç olduğunu belirterek "Skor ilk yarıya baktığınız zaman doğru bir skor ama ikinci yarıya baktığınızda, oynanan mücadeleyle bana göre doğru olmayan bir skor. İlk yarıda istek ve arzu olarak iyi değildik ama rakibimize de topu kullanma şansını verdik. Neticesinde 1-0 geriye düştük. İkinci yarı yaptığımız bir değişiklikle biraz daha dengeyi sağladık ve golü de bulduk. İkinci yarının tamamında üstün oynadığımızı söyleyebilirim ama yediğimiz ikinci gole yüzde yüz ofsayt deniyor, ben görmediğim için çok üzerinde durmuyorum. Ama arkadaşlarımızın hepsi aynı şeyi söylüyor ve verilmeyen bir penaltımız var. Tabi bunlar asla bahane değil, maçı ilk yarıda bu şekilde oynamamız gerekiyordu. Deplasmanda 2 tane gol attığın zaman kazanman gerekiyor. Bugün maalesef 1 tane fazla yedik, basit golleri aza indirmemiz gerekiyor. Sadece 1 tane maç kaybettik, sezonu kaybetmedik, verilen mücadele istek ve arzu benim için yeterliydi ama sonlandırsaydık daha da iyi olacaktı" dedi.