Son Dakika Haberleri: Hatayspor, Altınordu Maçına Hazırlanıyor

Hatayspor, Altınordu Maçına Hazırlanıyor

33 dakika önce

Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında karşılaşacağı Altınordu maçı hazırlıklarına başladı.

Hatayspor, Altınordu Maçına Hazırlanıyor, System.String[]
Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında karşılaşacağı Altınordu maçı hazırlıklarına başladı.

Hatayspor, 3 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Altınordu mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla başladı. Antakya Atatürk Stadyumu'nda Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve taktik çalışmayla başladı. Antrenmanın devamında Galatasaray maçında oynayan futbolcular dinlendirilirken diğer futbolcular ise dar alanda çalışma ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:02 Kaynak: İHA

Hatayspor, Altınordu, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Levent Tüzemen'den İsmail Çipe'ye Büyük Tepki: Sen Nasıl Bir Kalecisin? Hataysporlu Taraftarlar, Fatih Terim'i Tribüne Çağırdıktan Sonra "Kebapçı Selo" Tezahüratında Bulundu

Bakan Selçuk, Elektrik Desteği Ödemesinin 1 Mart'ta Başlayacağını Bildirdi Hatayspor-Galatasaray Maçına Damga Vuran Güzel, Futbolcu Yasin Güreler'in Eşi Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 16:35:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatayspor, Altınordu Maçına Hazırlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]