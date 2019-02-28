Hatayspor, Altınordu Maçına Hazırlanıyor
33 dakika önce
Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında karşılaşacağı Altınordu maçı hazırlıklarına başladı.
Hatayspor
, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında karşılaşacağı Altınordu
maçı hazırlıklarına başladı.
Hatayspor, 3 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Altınordu mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla başladı. Antakya Atatürk
Stadyumu'nda Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve taktik çalışmayla başladı. Antrenmanın devamında Galatasaray
maçında oynayan futbolcular dinlendirilirken diğer futbolcular ise dar alanda çalışma ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:02 Kaynak: İHA
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