Son Dakika Haberleri: Hatayspor, Altınordu'yu tek golle geçti
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Hatayspor, Altınordu'yu tek golle geçti

32 dakika önce

Maçtan dakikalar21. dakikada Altınordu'nun atağında Hüseyin Atakan Üner'in defans arkasına gönderdiği topla buluşan Anıl Koç'un sağ çaprazdan çektiği şut kalecide kaldı.

Hatayspor, Altınordu'yu tek golle geçti, System.String[]
Maçtan dakikalar

21. dakikada Altınordu'nun atağında Hüseyin Atakan Üner'in defans arkasına gönderdiği topla buluşan Anıl Koç'un sağ çaprazdan çektiği şut kalecide kaldı.

41. dakikada ceza sahası içine giren Anıl Koç'un pasında topla buluşan Okan Derici'nin kötü vuruşunda top kalecide kaldı.

42. dakikada Hatayspor atağında ceza sahası dışında havadan gelen topa vuran Sadi Karaduman'ın sert şutunda top direkten döndü.

75. dakikada topla birlikte ceza sahası içine kadar giren Anıl Koç'un pasında topla buluşan Ersel Aslıyüksek'in şutunda top üst direkten geri döndü.

80. dakikada Furkan Şeker'in sağ kanattan ceza sahası içine ortasında topa yükselen Caner Hüseyin Bağ'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

Stat: Bolu Atatürk Stadyumu Hakemler: Cihan Aydın xx, Kemal Elmas xx, Hasan Hüseyin Tetik xx, Hatayspor: Akın Alkan xx, Kubilay Sönmez xx, Aabıd Rayane xx, Mirkan Aydın xxx (Soner Örnek dk. 90+3 ?), Selim Ilgaz xx (Hamza Gür dk. 74 xx), Gökhan Karadeniz xx (Helder J. Barbosa dk. 77 xx), Mesut Çaytemel xx, Sadi Karaduman xx, Furkan Şeker xx, Yusuf Abdioğlu xx, Caner Hüseyin Bağ xxx Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Buğra Temel, Idır Quali Teknik Direktör: İlhan Palut Altınordu: Erhan Erentürk xx, Kahraman Demirtaş xx, Ravil Tagir xx, Anıl Koç xx, Oğulcan Ülgen xx (Burak İnce dk. 88 ?), Muhammed Mert xx, Hüseyin Atakan Üner xx (Ersel Aslıyüksek dk. 75), Egehan Gök xx (Berkay Samancı dk. 70 xx), Kerim Alıcı xx, Okan Derici xx, Sinan Osmanoğlu xx Yedekler: Ali Emre Yanar, Ali Mert Aydın, Yusuf Yalçın Arslan, Musa Caner Aktaş Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu Gol: Caner Hüseyin Bağ (dk. 80) (Hatayspor) Sarı Kartlar: Gökhan Karadeniz, Selim Ilgaz (Hatayspor)
Hatayspor, Altınordu, Selim, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 08:09 
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