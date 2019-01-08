Son Dakika Haberleri: Hatayspor, Antalya'da İkinci Yarıya Hazırlanıyor

Hatayspor, Antalya'da İkinci Yarıya Hazırlanıyor

44 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Hatayspor, Antalya'da İkinci Yarıya Hazırlanıyor, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan antrenman düz koşu ile başladı, ısınma hareketleri ile devam etti. Bordo-beyazlılar antrenmanda güç ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Futbolcuların antrenmanda bir hayli istekli olduğu gözlendi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:38 Kaynak: İHA

Hatayspor, Antalya, Spor
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