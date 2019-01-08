Hatayspor, Antalya'da İkinci Yarıya Hazırlanıyor
44 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor
, Antalya
'da ikinci yarı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan antrenman düz koşu ile başladı, ısınma hareketleri ile devam etti. Bordo-beyazlılar antrenmanda güç ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Futbolcuların antrenmanda bir hayli istekli olduğu gözlendi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:38 Kaynak: İHA
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