Hatayspor, Antalya'da İkinci Yarıya Hazırlanıyor
2 saat önce
- Hatayspor, Antalya'da ikinci yarıya hazırlanıyorİSTANBUL - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sürdürdü.
- Hatayspor
, Antalya
'da ikinci yarıya hazırlanıyor
İSTANBUL - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan antrenman düz koşu ile başladı, ısınma hareketleri ile devam etti. Bordo-beyazlılar antrenmanda güç ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Futbolcuların antrenmanda bir hayli istekli olduğu gözlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:10 Kaynak: İHA
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