Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 15. haftasında 28 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Yakalaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışması yaptı.
Atakaş Hatayspor, yarın sabah kentteki hazırlıklarını tamamlayıp özel uçakla Antalya'ya hareket edecek.
Kaynak: AA
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