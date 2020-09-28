Hatayspor, Babajide David Akintola'yı 1 yıllığına kiraladı

Süper Lig ekiplerinden A. Hatayspor, Nijeryalı kanat oyuncusu Babajide David Akintola'yı 1yıllığına kiraladı.

Tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele eden A.Hatayspor, 24 yaşındaki kanat oyuncusu olan Babajide David Akintola ile 1 yıl kiralık olarak anlaşmaya vardı. Bonservisi FC Midtjylland'da olan ve son olarak Kıbrıs Rum Kesimi 1. Lig takımlarından Omonia Lefkoşa'da forma giyen Nijeryalı kanat oyuncusu resmi sözleşmeyi imzaladı. İmza törenine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zaman Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş da katıldı.

Hatayspor Kulübü'nden Akintola transferi için yapılan açıklamada, "Kulübümüz Danimarka Süper Lig ekiplerinden FC Midtjylland'den Babajide David Akintola ile 1 yıl kiralık olarak anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon Omonoia Lefkoşa takımında sol ve sağ kanat olarak görev yapan Nijeryalı 24 yaşındaki başarılı futbolcunun imza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Futbol Şube Sorumlumuz Ender Yardımcı ve Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. David'e ve A. Hatayspor'umuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

(İHA)