Son Dakika Haberleri: Hatayspor, Balıkesir maçının Hatay'daki hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Spor Hatayspor, Balıkesir maçının Hatay'daki hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Hatayspor, Balıkesir maçının Hatay'daki hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında karşılaşacağı Balıkesirspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Hatayspor, Balıkesir maçının Hatay'daki hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında karşılaşacağı Balıkesirspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Bordo-beyazlılar, öğleden sonra Balıkesir'e doğru hareket edecek.


Hatayspor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Balıkesir mücadelesinin Hatay'daki hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 ve dar alan çalışması yaptı.


Bordo-beyazlı kafile öğleden sonra uçakla İstanbul'a, oradan da kara yoluyla Balıkesir'e geçecek. Hataysporlu futbolcular Balıkesir'de yapılacak ter idmanı ile maç hazırlıklarını tamamlayacak. - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesir, Hatayspor, Hatay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:19 Kaynak: İHA
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