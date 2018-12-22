Hatayspor, Balıkesirspor Baltok Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
1 saat önce
Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında evinde karşılaşacağı Balıkesirspor Baltok maçının hazırlıklarını tamamladı.
Hatayspor
, Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında evinde karşılaşacağı Balıkesirspor
Baltok maçının hazırlıklarını tamamladı.
Hatayspor, yarın evinde oynayacağı Balıkesirspor Baltok mücadelesinin hazırlıklarını bugün yoğun yağış altında kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Osman Çalgın Tesisleri'nde ısınma hareketleri ile başlayan çalışmalar, çabukluk ve 5'e 2 top kapma çalışması ile devam ederken, çift kale maç ile sonlandırıldı.
Antrenmanın ardından bordo-beyazlı ekip kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - HATAY
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:03 Kaynak: İHA
Eskişehirspor Teknik Direktörü, Takımın Ligde Kalabilmesi İçin Eski Futbolcularına Çağrıda Bulundu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil'in Transferi İçin Harekete Geçiyor
Trabzonspor'da Kadro Dışı Kalan Burak Yılmaz, Napoli'yle Anlaştı
Fenerbahçeli Alex ve Volkan, Lefter'in Doğum Gününü Kutladı