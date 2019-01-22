Hatayspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
1 saat önce
Hatayspor, Başakşehir ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Hatayspor
, Başakşehir
ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu rövanş maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde, Osman Çalğın Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra idmanı, taktik, 5'e 2 ve dar alan çalışmalarıyla tamamladı.
Hatayspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:25 Kaynak: İHA
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