Son Dakika Haberleri: Hatayspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Hatayspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

1 saat önce

Hatayspor, Başakşehir ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Hatayspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor, System.String[]
Hatayspor, Başakşehir ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde, Osman Çalğın Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra idmanı, taktik, 5'e 2 ve dar alan çalışmalarıyla tamamladı.

Hatayspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:25 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Hatayspor, Başakşehir, Spor
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