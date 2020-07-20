Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı: "Hocamızla sözleşmemiz devam ediyor" - Son Dakika

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı: "Hocamızla sözleşmemiz devam ediyor"

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdıklarına ilişkin haberlerle ilgili, "Hatayspor'un hocasıyla sözleşmesi devam ediyor.

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdıklarına ilişkin haberlerle ilgili, "Hatayspor'un hocasıyla sözleşmesi devam ediyor." dedi.

Vardı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdıkları iddialarının asılsız olduğunu vurgulayarak, "Hocamızla protokolümüz sürüyor. Henüz kimseyle görüştüğümüz yok, bu haberler asılsızdır. Önümüzdeki hafta bu konularla alakalı geniş bir açıklama yapacağız. Bugün hocamızla yollarımızı ayırdığımıza dair çıkan haberler doğru değil." ifadelerini kullandı.

Mehmet Altıparmak, Rahmi Vardı, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:57 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı: 'Hocamızla sözleşmemiz devam ediyor' - Son Dakika Spor
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En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
20:42
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20:31
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
20:29
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:28
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