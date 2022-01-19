Üye Girişi
SPOR Hatayspor Başkanvekili Özat: 3 büyüklerin durumu, Anadolu kulüpleri için fırsattır - Son Dakika

SPOR Hatayspor Başkanvekili Özat: 3 büyüklerin durumu, Anadolu kulüpleri için fırsattır

19.01.2022 10:33

Hatayspor Başkanvekili Özat: 3 büyüklerin durumu, Anadolu kulüpleri için fırsattırErcan ATA - Şifanur SANSAR - Celal ATALAY / ANKARA, (DHA) - Atakaş Hatayspor Başkanvekili Mustafa Özat, "Çok ilginç bir sezon yaşıyoruz.

Hatayspor Başkanvekili Özat: 3 büyüklerin durumu, Anadolu kulüpleri için fırsattır

Ercan ATA - Şifanur SANSAR - Celal ATALAY/ ANKARA, (DHA) - Atakaş Hatayspor Başkanvekili Mustafa Özat, "Çok ilginç bir sezon yaşıyoruz. Üst üste 3 galibiyet alındığı zaman takımın bambaşka bir seviyeye yükseldiği bir lig görüyoruz. Hiç kimse bence 3 büyüklerin bu halde olacağını tahmin etmiyordu. Bu belki bizim için, Anadolu kulüpleri için bir fırsattır. Belki de Türk futbolunda bir değişim yaşanıyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Hatayspor'un Galatasaray'ı 4-2 mağlup ederek hanesine 3 puanı yazdırdığı maçı değerlendiren Hatayspor Başkanvekili ve Basın Sözcüsü Mustafa Özat, "Çok güzel bir maçtı. Seyir gücü, tempo çok yüksekti. Futbolda olması gereken istatistiklerin üst seviyede olduğu bir maçtı. Koşu mesafelerinin, rakip ceza alanında topla buluşma, pas yüzdelerinin yüksek olduğu bir maçtı. Burada şanslı olan maçı hem televizyonda hem de statta izleyen vatandaşlar oldu. Türk futbolunun marka değerine katkı sağlayan bir maç oldu. Buna hem Galatasaray hem de Hatayspor katkıda bulundu. Belki hakem maçın oynanması, bölünmemesi adına çok kesmemek adına tutum sergilemiş olabilir. Premier Lig tadında bir maç oldu. Hem skor hem de istatistikler bunu gösteriyor" dedi.

"HAKEM KARARLARININ ÇOĞU DOĞRUYDU"

Maç sonrası hakem kararlarının tartışıldığını ifade eden Özat, "Ama çok doğru kararlar da vardı. Maçın geneline bakınca her iki takımın lehine ve aleyhine verilen kararlar birbirini dengeliyordu. Ama sonuca etki eden bir karar olduğunu düşünmüyorum. Eğer çok detaya inilecek olursa, her maçtan sonra hakem kararlarının tartışılması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

"AMACIMIZ ÇIKIŞ YAKALAMAK"

Hatayspor'un bir süre iniş trendine girdiğini söyleyen Özat, bunda sakatlıkların ve Covid-19'un da etkisi olduğunu belirtti. Özat, takımın bir çıkışa ihtiyaç duyduğunu söyleyerek, "Amacımız bir çıkış maçı yakalamaktı. Bu çıkış da Galatasaray ile olsun diyoruz. Bu hafta perşembe günü (Yarın) Alanyaspor ile oynuyoruz. Bu çıkışımızla sistemin devam ettiğini görmek ve sporcularımız eski formuna döndü diyebilmemiz için yükselişlerin devam etmesi gerekiyor. Umarım öyledir. Bunu da perşembe günü ve sonrasında ev sahipliği yapacağımız Rize maçındaki sonuç belirleyecektir. Umarım sakatlık ve virüs takımımıza gelmez?? dedi.

"AVRUPA'YI İSTİYORUZ"

Takımın hedeflerinden bahseden Özat, "İsteğimiz Avrupa diyebiliriz. Biz iki sezondur ilk 10 hedefi koyduk. Geçen yılı 6'ncı olarak bitirdik. Şu anda maç fazlasıyla 3'üncü sıradayız. Her maçı tren istasyonu gibi düşünüyoruz. Bu istasyonda son durağın Avrupa olmasını çok isteriz. Ama eğer başarısız olup mazideki başarılarda kalırsak olmaz. Önümüze bakmalıyız. Çok ilginç bir sezon yaşıyoruz. Üst üste 3 galibiyet alındığı zaman takımın bambaşka bir seviyeye yükseldiği bir lig görüyoruz. Hiç kimse bence 3 büyüklerin bu halde olacağını tahmin etmiyordu. Bu belki bizim için, Anadolu kulüpleri için bir fırsattır. Belki de Türk futbolunda bir değişim yaşanıyor. Çünkü ne derseniz deyin, bugüne kadar 3 büyükler ve Trabzonspor'un mücadele ettiği bir ligde bir şampiyon çıkıyor ve hepimiz seviniyoruz. Peki Edirne'nin diğer tarafına geçtiğimiz de ne oluyor? Artık uyanma zamanı. Eğer herkes küçük kulüplerin şampiyonluk, Avrupa potasına gideceği ortamı yaratmak için katkı sağlarsa, inanın hem seyir zevki yüksek hem marka değeri gerçek anlamda artan, milyonlarca futbolseverin paydaş olduğu bir lig olur. Belki bu yıl bunun bir başlangıcı olabilir. Çünkü her takım, her takımı yenebiliyor. Biz Galatasaray'ı 4-2 yendik, bu hafta Hatayspor'un Alanya'yı garanti yeneceğini kimse söyleyemiyor veya Galatasaray'ın, Kasımpaşa karşısında garanti kazanacağını göremiyor. Bence bu çok güzel bir şey. Bu değişime herkes alışmalı" ifadelerini kullandı.

SPOR Hatayspor Başkanvekili Özat: 3 büyüklerin durumu, Anadolu kulüpleri için fırsattır
SPOR Hatayspor Başkanvekili Özat: 3 büyüklerin durumu, Anadolu kulüpleri için fırsattır
SPOR Hatayspor Başkanvekili Özat: 3 büyüklerin durumu, Anadolu kulüpleri için fırsattır
SPOR Hatayspor Başkanvekili Özat: 3 büyüklerin durumu, Anadolu kulüpleri için fırsattır

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Hatayspor, Türk, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Hatayspor Başkanvekili Özat: 3 büyüklerin durumu, Anadolu kulüpleri için fırsattır - Son Dakika


SMA tedavisinde kullanılan ilaçlar, ücretsiz olarak verilecek SMA tedavisinde kullanılan ilaçlar, ücretsiz olarak verilecek         
16:55
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Birlikteliğin gelişmesi için mücadele eden Hrant Dink'i özlemle anıyorum Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Birlikteliğin gelişmesi için mücadele eden Hrant Dink'i özlemle anıyorum         
16:46
Kendini karın içine atan adamın yaşını duyanlar şaştı kaldı Kendini karın içine atan adamın yaşını duyanlar şaştı kaldı         
16:42
Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı         
16:36
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20
PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı         
13:22
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı         
12:35
Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı         
12:00
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
16:55 SMA tedavisinde kullanılan ilaçlar, ücretsiz olarak verilecek
16:51 Marketlerde kırmızı ete zam geldi
16:45 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Birlikteliğin gelişmesi için mücadele eden Hrant Dink'i özlemle anıyorum
16:43 AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek
16:41 Kendini karın içine atan adamın yaşını duyanlar şaştı kaldı
16:38 Eda Ece 2. kez koronavirüse yakalandı
16:36 Kazakistan Savunma Bakanlığı açıkladı: KGAÖ ülkeden tamamıyla çekildi
16:34 İtalyan Meclisi'nde ekranda bir anda cinsel içerikli film oynamaya başladı
16:24 Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi
16:20 Koronavirüs tedavisi yapan doktorları dövüyorlar! İşte Covid-19'u resmi olarak tanımayan ülke
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 17:04:17. #1.12#
SON DAKİKA: SPOR Hatayspor Başkanvekili Özat: 3 büyüklerin durumu, Anadolu kulüpleri için fırsattır - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement