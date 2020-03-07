Hatayspor - BB Erzurumspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Hatayspor, evinde konuk ettiği BB Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik adamlar açıklamalarda bulundu.



Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak maçı kazanmayı çok istediklerini ancak bir puan ile en azından arada ki puan farkını koruduklarını belirterek "ligin karakteri ne yazık ki böyle. Ligin kaderini belirleyecek maçlardan birini oynamıştık. Maçın zaten büyük bir bölümünü üstün oynadık. Özellikle maçın ilk 30-35 dakikalık bölümde maçı kopartacak çok pozisyon yakaladık. İki tane yüzde yüz pozisyonumuz var belki boş kaleye atamadığımız. Bize göre net iki penaltımız var verilmeyen. Ama isteğimiz, arzumuz özellikle maçın ilk yarısında ki oyunumuz maçı kazanmamız için yeterliydi aslında. Çünkü rakip zaten sadece kontratakla gol arayan, bir puana gelmiş, öyle bir oyun sisteminde oynadılar. İkinci yarının ilk 10-15 dakikalık bölümde rakibin topa hakimiyeti vardı, o bölümde iyi oynadılar. Biz daha sonra oyuncu değişikliklerinden sonra tekrar oyunu ele aldık. Çok istedik bugün, son dakika da olsa Mesut'un şutu gol olsa şu anda bütün bunların semeresini almış olacaktık. Nihayetinde rakiplerimizden biri ile oynadık. Aradaki 4 puanlık fark korunmuş oldu" dedi.



"Hatay şehri kenetlenmiş, bizler kenetlendik"



Hatayspor taraftarlarına desteklerinden dolayı teşekkür eden Altıparmak çok teşekkür ederiz taraftarımıza. Maçın başından sonuna kadar inanılmaz desteklediler. Maçın başında, ortasında, sonunda takımlarını sahiplenmeleri muhteşemdi. Biz bugün şunu gördük, tüm Hatay şehri kenetlenmiş, bizler kenetlendik. Bu yolun sonunda şampiyon olup, Süper Lig'e çıkan takım olacağız. Bunu bugün net bir şekilde gösterdik herkese.



BB Erzurumspor cephesi



BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise maçın gol atanın büyük ihtimalle kazanabileceği bir maç gibi göründüğünü, kaçırdıkları golün maçın kırılma noktası olduğunu belirterek, "Çok önemli bir maç oynadık, kazanmaya yakın olan, genelde iyi olan tarafın biz olduğunu düşünüyorum. Kazanmaya yakındık, pozisyonlara girdik. Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum ki oyuncularım harfi harfine uydular taktik, disipline ve stratejiye. Onun için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bakıldığın zaman top rakibimizdeyken iyi kilitlemeyi başardık. Çok organize bir pozisyon vermedik. Bir iki tane oldu maçın içinde. Ama özellikle ikinci yarı da biz daha oyunun içinde kaldık, daha futbol adına organizasyonlar yaptık. Emrah'ın kaçırdığı pozisyon maçın kırılma noktasıydı. Gol olsa belki üç puanla dönecektik buradan. Çünkü bu maç gol atanın büyük ihtimalle kazanabileceği bir maç gibi göründü. Bir sürü parametre var bu maçta. Rakibimiz kazansa çok rahatlayacak, şampiyonluk yolunda önemli bir adım atacaktı. Beki ikili averajı alacaktı, şimdi ikili averaj bizde. Rakibimizi bırakmadık, biz de devam ediyoruz yolumuza" dedi. - HATAY