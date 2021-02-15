Hatayspor, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, BB Erzurumspor ile 21 Şubat Pazar günü Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da karşılaşacak.

Antakya Atatürk Stadı'nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından Alanyaspor maçında ilk 11 oynayan futbolcular yenileme idmanı yaparken, diğer oyuncular ise 5'e 2 top kapma, dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Sinop, Zonguldak ve Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün daha ara verildi