Hatayspor, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı
15.02.2021 18:16
Hatayspor, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.
Hatayspor, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.
Antakya Atatürk Stadı'nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından Alanyaspor maçında ilk 11 oynayan futbolcular yenileme idmanı yaparken, diğer oyuncular ise 5'e 2 top kapma, dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Hatayspor, BB Erzurumspor ile 21 Şubat Pazar günü Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da karşılaşacak.
(Gökhan Aklan/İHA)
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