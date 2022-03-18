Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

18.03.2022 15:04
Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idmanda, pas, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışması yapıldı.

Hatayspor'da Beşiktaş maçı öncesinde Adama Traore haricinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

Bordo-beyazlı kafile, bugün saat 16.30'da hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek.

(Gökhan Aklan-İHA)

Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

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Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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