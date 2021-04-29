Ömer Erdoğan'ın korona virüs testi pozitif çıktı
29.04.2021 14:38
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın korona virüs testi pozitif çıktı.
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın korona virüs testi pozitif çıktı.
Hatayspor'da Beşiktaş ile oynanacak maç öncesi yapılan korona virüs testleri sonucu Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın sonucunun pozitif olduğu açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinde teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'ın test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Hocamızın genel durumu iyi olup, Sağlık Bakanlığı protokollerince gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Geçen yıl Ekim ayında da korona virüse yakalanıp hafif atlatan Ömer Erdoğan, bu salgına ikinci kez yakalanmış oldu.
(İHA)
Son Dakika İki çocuk babası adam, evinde başından vurulmuş bir şekilde bulundu Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu Araç sahipleri dikkat! Egzoz emisyon ölçümleri tam kapanma nedeniyle ertelendi Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuğun annesinden korkunç şüphe: Yırtıcı bir hayvan kaçırmış olabilir Sergen Yalçın'ın, "Cumartesi sahada hesaplaşırız" diye gözdağı verdiği Hatay'ın hocası Ömer Erdoğan, koronavirüse yakalandı FIFA 21'de Haftanın Takımı'nda, Lyon maçında 2 gol ve 1 asist yapan Burak Yılmaz'a da yer verildi Kırtasiyeci, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu