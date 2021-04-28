Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği maçında ilk 11'de oynayan futbolcular yenilenme idmanı yaparken, diğer futbolcular 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Atakaş Hatayspor , Süper Lig'in 39. haftasında 1 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

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