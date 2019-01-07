Son Dakika Haberleri: Hatayspor, Bienvenu ile Anlaşamadı

Hatayspor, Bienvenu ile Anlaşamadı

43 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un transfer çalışmaları kapsamında denemek için Antalya kampına davet ettiği Kamerunlu oyuncu Henri Bienvenu ile anlaşma sağlanamadı.

Hatayspor, Bienvenu ile Anlaşamadı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un transfer çalışmaları kapsamında denemek için Antalya kampına davet ettiği Kamerunlu oyuncu Henri Bienvenu ile anlaşma sağlanamadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalya kampına davet ettiğimiz Henri Bienvenu ile finansal konularda anlaşamadığımız için transfer gerçekleşmemiştir. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Bienvenu, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe ve Eskişehirspor formaları giymişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:41 Kaynak: AA

Henri Bienvenu, Antalya, Hatayspor, Spor
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