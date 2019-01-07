Hatayspor, Bienvenu ile Anlaşamadı
43 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un transfer çalışmaları kapsamında denemek için Antalya kampına davet ettiği Kamerunlu oyuncu Henri Bienvenu ile anlaşma sağlanamadı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor
'un transfer çalışmaları kapsamında denemek için Antalya
kampına davet ettiği Kamerunlu oyuncu Henri Bienvenu
ile anlaşma sağlanamadı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalya kampına davet ettiğimiz Henri Bienvenu ile finansal konularda anlaşamadığımız için transfer gerçekleşmemiştir. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Bienvenu, Türkiye
'de daha önce Fenerbahçe
ve Eskişehirspor
formaları giymişti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:41 Kaynak: AA
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