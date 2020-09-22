Hatayspor, Billong'u kadrosuna kattı

Hatayspor, İtalya Fransız stoper Claude Billong'u kadrosuna kattı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, İtalya Serie A takımlarından Benevento forması giyen 26 yaşındaki stoper Claude Billong'u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Atakaş Hatayspor'umuza Hoş geldin Jean Claude Billong. Kulübümüz İtalya Serie A ekiplerinden Benevento Calcio'da forma giyen 26 yaşındaki Fransız stoper Jean Claude Billong ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Osman Çalgın Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak katıldı" ifadelerine yer verildi. - HATAY
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 17:31 - Kaynak: İHA
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