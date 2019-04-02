Hatayspor, Birevim Elazığspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
23 dakika önce
Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında yarın evinde oynayacağı Birevim Elazığspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Hatayspor
, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında yarın evinde oynayacağı Birevim Elazığspor
maçının hazırlıklarını tamamladı.
Osman Çalgın Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık iki saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve dar alan oyunu çalışmasıyla sona erdi. Hatayspor, yaptığı son antrenman sonrasında tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Hatayspor-Birevim Elazığspor karşılaşması Antakya Atatürk
Stadı'nda yarın saat 16: 00'da başlayacak. - HATAY
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:57 Kaynak: İHA
Adı Beşiktaş ile Anılan PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu: Tekliflerle İlgilenmiyorum
LeBron James, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Yok
Orkun Kökçü İçin Abisinden Beşiktaş Açıklaması
İtalyanların Eljif Elmas Savaşı!