Son Dakika Haberleri: Hatayspor, Birevim Elazığspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Hatayspor, Birevim Elazığspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

23 dakika önce

Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında yarın evinde oynayacağı Birevim Elazığspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Hatayspor, Birevim Elazığspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı, System.String[]
Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında yarın evinde oynayacağı Birevim Elazığspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Osman Çalgın Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık iki saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve dar alan oyunu çalışmasıyla sona erdi. Hatayspor, yaptığı son antrenman sonrasında tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Hatayspor-Birevim Elazığspor karşılaşması Antakya Atatürk Stadı'nda yarın saat 16: 00'da başlayacak. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:57 Kaynak: İHA

Elazığspor, Hatayspor, Spor
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