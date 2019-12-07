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Son Dakika Spor Hatayspor-Boluspor: 3-0 - Son Dakika Spor

Hatayspor-Boluspor: 3-0

6 saat önce

STAT: Antakya AtatürkHAKEMLER: Kadir Sağlam, Oğuz Terzi, Utku TunavelioğluHATAYSPOR: Akın (xx), Aabid (xx), Kubilay (xxx) (Dk.85 Helder Barbosa x), Selim (xx)(Dk.86 Qualı x), Gökhan (xx)(Dk.

Hatayspor-Boluspor: 3-0, System.String[]

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Oğuz Terzi, Utku Tunavelioğlu

HATAYSPOR: Akın (xx), Aabid (xx), Kubilay (xxx) (Dk.85 Helder Barbosa x), Selim (xx)(Dk.86 Qualı x), Gökhan (xx)(Dk. 82 Alican x), Mesut (xx), Sadi (xx), Furkan (xx), Yusuf (xx), Hamza (xxx), Caner (xxx)

BOLUSPOR: Hakan (xx), İsmail (xx), Cumali (xx), Umut (x) (Dk.63 Gökhan x), Poepon (xx), Mustafa (x), Fethi (xx), Nascımento (xx)(Dk. 46 Melih x), Mustafa Batuhan Altıntaş (xx) (Dk.46 Bilal Kısa x), Hayrullah (xx), Ümit (xx).

GOLLER: Dk. 35 (P) Mesut, Dk. 65 ve Dk. 90+1 Hamza (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Batuhan, Hayrullah (Boluspor)

TFF 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Boluspor'u konuk eden lider Hatayspor, 35. dakikada Mesut'un penaltıdan, Hamza'nın da 65 ve 90+1'inci dakikada attığı gollerle rakibini  3-0 yendi.


- Hatay
Mustafa Kemal Atatürk, Hatayspor, Antakya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:28 Kaynak: DHA
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