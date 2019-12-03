Son Dakika Haberleri: Hatayspor, Boluspor maçı hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor Hatayspor, Boluspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Hatayspor, Boluspor maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 14. haftasında karşılaşacağı Boluspor maçı hazırlıklarına yenileme antrenmanıyla başladı.

Hatayspor, Boluspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 14. haftasında karşılaşacağı Boluspor maçı hazırlıklarına yenileme antrenmanıyla başladı.


Hatayspor, Cumartesi günü evinde oynayacağı Boluspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra kısa süreli yenileme çalışması gerçekleştirerek antrenmanı tamamladı. - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Boluspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:17 Kaynak: İHA
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