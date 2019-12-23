Hatayspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Hatayspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Hatayspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 17. haftasında karşılaşacağı Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Hatayspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 17. haftasında karşılaşacağı Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı.


Hatayspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra pas ve dar alan çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:24 Kaynak: İHA
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