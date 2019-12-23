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Hatayspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı
6 saat önce
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 17. haftasında karşılaşacağı Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:24 Kaynak: İHA
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 17. haftasında karşılaşacağı Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Hatayspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra pas ve dar alan çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. - HATAY
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