Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kalan Hatayspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Biz bugün şunu gördük, bütün Hatay, bizler kenetlendik. Bu yolun sonunda da şampiyon olup Süper Lig'e çıkacağız." dedi.

Altıparmak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin kaderini belirleyecek maçlardan birinin oynandığını belirterek, mücadelenin büyük bölümünde oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu söyledi.

Önemli gol pozisyonlarına girdiklerini ancak sonuca ulaşamadıklarını ifade eden Altıparmak, verilmeyen 2 penaltılarının olduğunu savundu.

Altıparmak, Süper Lig'e çıkacaklarına inandıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Rakiplerimizden biriyle oynadık. Aradaki 4 puanlık farkı koruduk. Oyuncularımı kutluyorum. Maçın başından sonuna kadar mücadele ettiler, galibiyeti istediler. Ama burada en çok kutlanacak şey taraftarımız. Maçın sonuna kadar takımlarını desteklediler, sahip çıktılar. Biz bugün şunu gördük, bütün Hatay, bizler kenetlendik. Bu yolun sonunda da şampiyon olup Süper Lig'e çıkacağız. Bunu, bugün herkese net bir şekilde gösterdik."