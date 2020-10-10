Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

10.10.2020 12:33
Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Osman Çalgın Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, 1 saat 40 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda oyuncular, çabukluk ile dar alanda pas ve organizasyon çalışmaları yaptı.

Atakaş Hatayspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 18 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Antakya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Teknik Direktör, Hatayspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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