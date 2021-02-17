Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüp açıklamasına göre, bordo-beyazlı takım Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.
Basına kapalı antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, dar alan ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. İdman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Hatayspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA
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