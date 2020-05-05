Hatayspor çalışmalara başladı

TFF 1'inci Lig'in lideri Hatayspor , koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından bugün gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde çalışmalara başladı.Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde, Hatayspor Osman Çalgın Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde ısınma hareketleriyle başladı. Ardından açma-germe çalışması yapan bordo-beyazlı oyuncular, tam sahada koşu, kondisyon ve yan top çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

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