Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde 1 saat 20 dakika çalıştı.
Basına kapalı antrenmanda futbolcular, çabukluk, hava topu ve teknik idman yaptı.
Bordo-beyazlı takım, yarın sabah yapacağı idmanla Çaykur Rizespor maçının çalışmalarını tamamlayacak ve öğleden sonra özel uçakla Rize'ye hareket edecek.
Kaynak: AA
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