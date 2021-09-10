Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti

Bordo-beyazlı takım, yarın sabah yapacağı idmanla Çaykur Rizespor maçının çalışmalarını tamamlayacak ve öğleden sonra özel uçakla Rize'ye hareket edecek.

Basına kapalı antrenmanda futbolcular, çabukluk, hava topu ve teknik idman yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde 1 saat 20 dakika çalıştı.

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