Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
11.03.2021 17:45
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, taktik ve hava topu çalışması gerçekleştirdi.
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