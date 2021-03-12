Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Yaklaşık 1 saat süren antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, dar alan, taktik ve hava topu çalışması yaptı.
Hatayspor kafilesi gün içerisinde özel uçakla Rize'ye gidecek.
Kaynak: AA
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