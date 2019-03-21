Hatayspor Çift Antrenman Yaptı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor, milli arada da boş durmuyor.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor, milli arada da boş durmuyor. Bordo-beyazlılar günde iki antrenman gerçekleştirerek lige hazırlanıyor. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra salonda ağırlık ve kondisyon çalışması yaptı. İkinci antrenman ise akşam saatlerinde sahada gerçekleşti. Futbolcular burada 5'e 2 pas çalışması yaparken, çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Antrenmana rahatsızlanan Kubilay Sönmez ve Ömer Alıcı katılmadı. Hatayspor, milli aranın ardından ligin 27. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü Elazığspor'u evinde konuk edecek.



(Mehmet Bayrak/İHA)

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