Hatayspor'da 1 puan yüzleri güldürmedi - Son Dakika

Hatayspor'da 1 puan yüzleri güldürmedi

02.11.2020 23:33

- Hatayspor'da 1 puan yüzleri güldürmedi Kaptan Çaytemel: "Pozisyonları değerlendirmiş olsaydık 3 puanı almıştık" Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı: "Aslında 4-1 olacak bir maçtı" Hatayspor, Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı.

- Hatayspor'da 1 puan yüzleri güldürmedi

Kaptan Çaytemel: "Pozisyonları değerlendirmiş olsaydık 3 puanı almıştık"

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı: "Aslında 4-1 olacak bir maçtı"

HATAY - Hatayspor, Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı. Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı ve Hatayspor Kaptanı Mesut Çaytemel maç sonu açıklamalarında bulundu.

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, 4-1 skorla bitecek bir maçtan berabere ayrıldıklarını söyledi. Hatayspor'un daha iyi yerlere geleceğini belirten Vardı, "Yaklaşık iki haftadır 17 futbolcumuz korona virüs tedavisi görüyordu. Üç gün önce karantina süreleri bitti. Karantina süresinden sonra çok şükür ki futbolcularımızın ikisi hariç onlar da negatif çıktı ama onların karantina süresi bitmediği için bugün oynamaya imkanları olmadı. Tabii ki maç eksiğimiz var, antrenman eksiğimiz var konudan dolayı özellikle futbolcularımızın takım halinde çalışmaması, karantinadan dolayı da bireysel olarak bile çalışmamaları bizi etkiledi. Her zaman için şunu söyledik Atakaş Hatayspor kendine layık bir şekilde çıkıp oynayacaktır. Zor şartlarda oynayacaktır. Bizim yaklaşık 5 yıldır kolay hiçbir şeyimiz olmadı. 2. Lig'den 1. Lige, 1. Ligden Süper Lige bütün zorluklarla geldik, bu zorluklarımızın farkındayız, biz emeğimizin teriyle, alnımızın teriyle buralara geldik. Bugün de herkes izledi. Çok güzel bir maç oldu. Aslında 4-1 olacak bir maçtı ama maalesef 2 tanesi direkten döndü, birisi ofsayt olarak geçersiz sayıldı. Genelde takımımız iyiydi, eksiklerimiz vardı. Bu eksiklerimizi tamamlayalım inşallah, Atakaş Hatayspor önümüzdeki maçlara bakacaktır" diye konuştu.

Çaytemel: "Güzel günler bizi bekliyor"

Hatayspor kaptanı Mesut Çaytemel ise takımın bir aydır antrenman yapamadığını ama yine de çok iyi mücadele sergilediğini söyledi. İyi oyuna rağmen bir puana razı olduklarını dile getiren kaptan Çaytemel, "İki takımı da tebrik etmek lazım iyi mücadele oldu. Sivasspor tabii Avrupa kupası maçları da var, yorgun geldiler, bunun bilincindeydik. Özellikle son 15-20 dakikada çok iyi pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. 10 kişi kaldıktan sonra tabii biraz da en azından kaybetmemeyi de düşündük. Bizim için kötü olmayan bir puan aldık bugün çünkü çok uzun bir ara verdik. Bir aydır maç oynamıyor takım maalesef ama yavaş yavaş İnşallah ritmi yakalayacağız. Güzel günler bizi bekliyor. Pozisyonları değerlendirmiş olsaydık bugün 3 puanla ayrılacaktık sahadan ama nasip kısmet 1 puana razı olsun, iki takıma da tebrikler" şeklinde konuştu.

Hatayspor'da 1 puan yüzleri güldürmedi
Hatayspor'da 1 puan yüzleri güldürmedi
Hatayspor'da 1 puan yüzleri güldürmedi
Hatayspor'da 1 puan yüzleri güldürmedi

Rahmi Vardı, Sivasspor, Hatayspor, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hatayspor'da 1 puan yüzleri güldürmedi - Son Dakika Spor


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