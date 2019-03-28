Son Dakika Haberleri: Hatayspor'da 2 Futbolcunun Sözleşmesi Uzatıldı

Hatayspor'da 2 Futbolcunun Sözleşmesi Uzatıldı

56 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'da Hamza Gür ve Sadi Karaduman'ın sözleşmeleri 2 yıl uzatıldı.

Hatayspor'da 2 Futbolcunun Sözleşmesi Uzatıldı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'da Hamza Gür ve Sadi Karaduman'ın sözleşmeleri 2 yıl uzatıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde forvet oyuncusu Hamza Gür ve defans oyuncusu Sadi Karaduman ile 2021 yılına kadar yeni sözleşme imzalandı.

İmza töreninde, Hatayspor Başkanı Mehmet Maden, başkan vekili Aydın Toksöz, genel sekreter Rahmi Vardı ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:46 Kaynak: AA

Spor
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