Hatayspor'da 2 Futbolcunun Sözleşmesi Uzatıldı
56 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'da Hamza Gür ve Sadi Karaduman'ın sözleşmeleri 2 yıl uzatıldı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor
'da Hamza Gür
ve Sadi Karaduman'ın sözleşmeleri 2 yıl uzatıldı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde forvet oyuncusu Hamza Gür ve defans oyuncusu Sadi Karaduman ile 2021 yılına kadar yeni sözleşme imzalandı.
İmza töreninde, Hatayspor Başkanı Mehmet Maden
, başkan vekili Aydın
Toksöz, genel sekreter Rahmi Vardı
ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:46 Kaynak: AA
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